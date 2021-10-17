ناقد فني: مهرجان الجونة يسبب انتعاشة في الوسط الفني

قال عبدالله غلوش، الناقد الفني، إن مهرجان الجونة حالة فنية تؤدي لانتعاشة في الوسط الفني، قائلا: "مشكلة المهرجان الاساسية تركيز الضوء عليه بشكل كبير من قبل الصحافة و الإعلام ورواد السوشيال ميديا، وما يحدث في الجونة يحدث في أي مهرجان في العالم".

واضاف خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن السجادة الحمراء تتواجد في أي مهرجان ومن العادي أن يحدث عليها أي تفاعلات، متابعا أن أي عرض لفيلم خاص توجد سجادة حمراء في أي مكان في العالم.

وتابع أن المسؤولين عن تنظيم مهرجان الجونة عاجبهم ما يحدث على السجادة الحمراء، ويروق لهم تريندات الفساتين ومدى ردورد الأفعال على السوشيال ميديا، مؤكدًا أن مهرجان الجونة يصدر للإعلام فكرة الحفلات وهو دعاية للجونة أكثر من كونها دعاية للسينما.