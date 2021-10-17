حزب الخضر الألماني يصوت على بدء محادثات تشكيل ائتلاف

يجتمع حزب الخضر الألماني في وقت لاحق اليوم الأحد لإجراء تصويت بشأن البدء الرسمي في محادثات تشكيل ائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط والحزب الديمقراطي الحر المؤيد لرجال الأعمال بعد أن أسفرت انتخابات الشهر الماضي عن إعادة ترتيب الخريطة السياسية للبلاد.

وتأتي القمة بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 26 أيلول/سبتمبر الماضي التي شهدت تراجعا حادا في دعم الكتلة المحافظة بزعامة المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل.

وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على أعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات ويجرى حاليا محادثات مع الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي مشاركا في الحكومة الأخيرة ضمن ائتلاف كبير مع الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل والشقيق الأصغر البافاري، الحزب المسيحي الاجتماعي.

وفي حين أن الأحزاب الثلاثة أعربت بالفعل عن عن تأييدها لإجراء محادثات رسمية لتشكيل ائتلاف، فإن مؤتمر حزب الخضر اليوم الأحد سيشهد تأكيد المندوبين رسميا على هذه الخطوة.

ويحق لـ 99 مندوبا من حزب الخضر التصويت على هذا الشأن اليوم الأحد، لكن ما زال من غير الواضح عدد المندوبين الذين سيشاركون. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في مبنى المؤتمرات في برلين الساعة 1 بعد الظهر (1100 بتوقيت جرينتش) ومن المتوقع التوصل إلى قرار بحلول الساعة 4 مساء.