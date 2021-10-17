ذكرت صحيفة ميرور ‏ البريطانية، إن رامي عباس وكيل محمد صلاح نجم ليفربول، قد سافر إلى إنجلترا، أمس السبت، من أجل إتمام المفاوضات مع الليفر لتمديد عقد الفرعون.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، إن وكيل صلاح، "رامي عباس" سافر لإنجلترا أمس يوم السبت لإكمال المفاوضات مع ليفربول لتجديد عقد صلاح براتب 500 ألف استرليني أسبوعيا.

وأشارت الصحفية إلى أن رامي عباس المقيم في دبي كان حاضرًا في ملعب فيكارج رود لمشاهدة فوز ليفربول بنتيجة 5-0 على واتفورد.

ويعيش صلاح أفضل لحظاته مع ليفربول بالوقت الحالي حيث استطاع أن يسجل حتى الآن 7 أهداف في البريميرليج في أول 8 جولات متربعا على عرش الهدافين بالبريميرليج.

وينتهي عقد صلاح في عام 2023، حيث يتقاضى حاليا 200 ألف إسترليني أسبوعيا، وهو ثاني اللاعبين في قائمة رواتب الليفر بعد فيرجيل فان دايك الذي يتقاضى 220 ألف أسبوعيا.