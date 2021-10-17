أستراليا تشتري علاجات إضافية لمكافحة كورونا

حصلت أستراليا على علاجين جديدين لمساعدتها في مكافحة فيروس كورونا، لكن هذه العلاجات لن تحل محل اللقاحات حسبما قال وزير الصحة جريج هانت.

ونقل الموقع الإخباري لشبكة الأخبار الأسترالية (إس.بي.إس.) عن وزير الصحة قوله إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مع شركة روشيه برودكتس لتزويد 15 ألف جرعة من علاج رونا بريف القائم على الأجسام المضادة.

وأضاف هانت أن العلاج الوريدي الذي يتم تقديمه في المراحل المبكرة من العدوى يوفر انخفاضًا بنسبة 70 في المائة في احتمال دخول شخص إلى المستشفى أو وفاته.

وقال للصحفيين في كانبيرا اليوم الأحد "هذه الجرعات ستكون في أستراليا خلال شهر أكتوبر الجاري، كما أمنت الحكومة 500 ألف جرعة من عقار فايزر المضاد للفيروسات والذي سيكون متاحًا في عام 2022".

وأفاد: "من المتوقع أن يساعد هذا العلاج، الذي لا يزال يخضع لتجارب سريرية، في تقليل حدة المرض أو ظهوره لدى البالغين الذين يصابون أو تعرضوا لكورونا، لكنه لا يحل محل اللقاحات".

وأشار الوزير إلى إعطاء 32.5 مليون جرعة لقاح حتى الآن في أستراليا.