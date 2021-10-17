مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية الاحتلال الإسرائيلي

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اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان إن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل جماعات عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وتشهد القدس القديمة وبوابتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء على بعضهم.

وناشد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، العرب والمسلمين إنقاذ مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك مما يُحاك ضدهما قبل فوات الأوان، وإحداث أمر واقع فيهما.