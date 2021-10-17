أولسان يتأهل للمربع الذهبي بدوري أبطال آسيا

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تأهل فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي إلى المربع الذهبي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على مواطنه جيونبك هيونداي موتورز 3 /2 بعد مباراة ماراثونية في دور الثمانية اليوم الأحد.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2 /2 قبل أن يحسم أولسان الفوز في الوقت الإضافي.

وتقدم أولسان بهدف في الدقيقة 13 عن طريق فاليري كازياشيفيلي ثم أدرك كيو وون هان التعادل لجيونبك في الدقيقة 39.

وأضاف لوك يون الهدف الثاني لأولسان في الدقيقة 45 لكن تاكاهيرو كونيموتو رد بهدف التعادل لجيونبك بعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وحسم أولسان الفوز بفضل الهدف الذي سجله دونج جيونج لي في الدقيقة 102.