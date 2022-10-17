 النيابة العامة تحقق في البلاغ المقدم من محامي شيرين عبد الوهاب ضد شقيقها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النيابة العامة تحقق في البلاغ المقدم من محامي شيرين عبد الوهاب ضد شقيقها

مصطفى المنشاوي:
نشر في: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 12:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 12:30 ص
التحقيقات الأولية أظهرت تناقض أقوال مسئولي المستشفى مع مضمون البلاغ

تلقـت النيابة العامة من وكيل الفنانة شيرين عبد الوهـاب بلاغا بتهجم شقيقها وآخرين عليها داخل مسكنها واصطحابها لإحدى مستشفيات الصحة النفسية لإدخالها بها عنوة، على إثر خلافات بينهما، وقدم صـورة ضوئيـة تحمل رقم الملف الطبـي باسم موكلته والمنسوب صدوره إلى المستشفى المذكورة.

وفي ضوء هذا البلاغ سألت النيابة العامة مدير عام المستشفى والمدير الفني الطبي بها واللذين تناقضت شهادتهما مع ما ورد بمضمون البلاغ.

وعلى ذلك تسعى النيابة العامة باستكمال تحقيقاتها إلى جلاء الحقيقة فيها، وتهيب بالكافة الالتزام بما تعلنه وحدها من بيانات رسمية بها.

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