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﻿بغداد تبلغ واشنطن: نسعى لترسيخ شراكتنا الاستراتيجية

رئيس الوزراء العراقي المكلّف محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي المكلّف محمد شياع السوداني
وكالات
نشر في: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 11:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أكتوبر 2022 - 11:46 ص

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلّف محمد شياع السوداني، الاثنين، حرص الحكومة المقبلة على استمرار الحوار الوطني داخل البرلمان وخارجه.

وشدد السوداني خلال استقباله السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، على "السعي الحثيث لحل القضايا الخلافية الداخلية"، بحسب "سكاي نيوز".

وقال بيان لمكتب السوداني، إن اللقاء بينه ورومانوسكي شهد التباحث في العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين وسبل تنميتها، وأهمية العمل على تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رغبة العراق في ترسيخ علاقة شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة من خلال تعزيز العمل على اتفاقية الإطار الاستراتيجي في جوانبها المختلفة الاقتصادية والتعليمية والثقافية والسياسية وقضايا مواجهة آثار التغير المناخي، فضلا عن التعاون الأمني في مجال تقديم الدعم والمشورة لتمكين القوات الأمنية العراقية.

من جهتها، أكدت السفيرة الأمريكية دعم حكومة بلادها لعراق فيدرالي وسيادي آمن ومستقر ومزدهر وموحد"، معربة عن "استعداد حكومة بلادها لمساعدة العراق في مكافحة الفساد.

وأشادت بتركيز السوداني في تحقيق تقدّم بهذا الملف، مؤكدة رغبة الإدارة الأمريكية بالاستمرار في التعاون مع العراق لهزيمة فلول داعش ومكافحة الإرهاب.

وأضافت أن العراق يمثل مكونا أساسيا واستراتيجيا في المنطقة.


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