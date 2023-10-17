نتنياهو: حماس ارتكبت أسوأ جريمة منذ الهولوكوست

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وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجوم حركة حماس على دولة الاحتلال بأنه "أسوأ جريمة ترتكب ضد اليهود منذ المحرقة الهولوكوست".

وقال نتنياهو، خلال لقاء مع المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، إن أشخاصا قطعت رؤوسهم، وأطفالا قيدت أيديهم إلى خلف ظهورهم وأطلق عليهم النار أمام آبائهم، بحسب زعمه.

وتابع أن إرهابي حماس أخذوا أيضا ناجين من الهولوكوست إلى قطاع غزة، بحسب ادعائه.

وشبه نتنياهو تصرفات مهاجمي حماس بمذبحة "بابي يار"، حيث أطلق النازيون النار في واد ضيق بالقرب من كييف على أكثر من 33 ألف رجل وامرأة وطفل يهودي في سبتمبر 1941، بحسب وصفه.

وذكر نتنياهو: "حماس هي النازية الجديدة"، واستمر في تصريحاته التى شبه فيها الحركة حماس بتنظيم داعش الإرهابي.

ودعا العالم إلى مساعدة إسرائيل في تدمير حماس، وشكر شولتس على زيارته وتضامنه مع إسرائيل.