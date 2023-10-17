«الشباب والرياضة» تعلن شروط مجال القصة القصيرة بمهرجان إبداع في الموسم الـ12

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن شروط مجال القصة القصيرة بمهرجان «إبداع» الموسم الثاني عشر، في المجالات الأدبية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، والأكاديميات الحكومية والخاصة 2024/2023.

وأوضح بيان أصدرته مديرية الشباب والرياضة بدمياط، اليوم، أن جائزة المسابقة باسم الكاتبة لطيفة الزيات، ابنة محافظة دمياط، وتضمنت شروط المسابقة، أن يشارك كل متسابق بقصة واحدة لا تزيد عن 1500 كلمة، بخلاف غلاف مكتوب عليه «اسم الطالب – الجامعة - الكلية - المعهد – الأكاديمية – القسم – رقم الموبايل - عنوان القصة»، ولن تقبل الأعمال التي لا تلتزم بهذا الشرط.

كما اشترطت أن يراعى سلامة العمل اللغوية، مع الابتكار ومراعاة الأسس الفنية لكتابة القصة القصيرة، وأن يكون العمل ابداعاً أصيلا لصاحبه، غير منقول أو مقتبس من أي قصة أخرى باللغة العربية أو الأجنبية أو أي فيلم، ويكون النص حديث الكتابة، ولم يسبق له المشاركة في إبداع 11 أو الفوز في مسابقات أخرى.

ويتم إرسال الأعمال مكتوبة على الكمبيوتر من أصل وثلاث صور ورقية بنمط (16) بخط (Times New Roman )، ونسخة (Word + PDF) على فلاش ميموري إلى الإدارة العامة لرعاية شئون الطلاب بالجامعة أو المعهد أو الأكاديمية التابع لها الطالب.

وتشارك كل جامعة أو معهد أو أكاديمية بـ 3 متسابقين، كما أن من حق لجنة التحكيم استبعاد النصوص دون المستوى الأدبي أو التي يقل تقييمها المبدئي عن 60% من مجموع الدرجات وعدم التصعيد للتحكيم النهائي.

كما أن المناقشة الشفوية مع المتسابقين جزء أساسي من ضمن التقييم في المرحلة النهائية، وذلك من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية.