أسطورة مانشستر يونايتد يدعم الفلسطينيين برسالة تاريخية

حرص ايريك كانتونا، أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، على دعم الفلسطينيين في قطاع غزة من جراء العدوان الغاشم الذي يتعرضون له على يد المحتل الإسرائيلي.

قال إيريك كانتونا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام":" إن الدفاع عن حقوق الإنسان للفلسطينيين لا يعني أنك مؤيد لحماس..وقول «فلسطين حرة» لا يعني أنك معاد للسامية أو تريد رحيل جميع اليهود".

أضاف:" فلسطين حرة.. تعني تحرير الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي الذي يسلبهم حقوقهم الإنسانية الأساسية منذ 75 عامًا".

أشار كانتونا:" فلسطين حرة.. تعني وقف حبس 2.3 مليون فلسطيني في أكبر سجن مفتوح في العالم، نصفهم من الأطفال".

واصل كانتونا:" فلسطين حرة.. تعني إنهاء الفصل العنصري الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية".

أتم إيريك كانتونا:" فلسطين حرة.. تعني منح الفلسطينيين السيطرة على البنية التحتية الأساسية في أرضهم".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، لليوم الحادي عشر على التوالي، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية والمدفعية، التي تستهدف المنازل والأبراج والبنايات السكنية، مخلفة وراءها آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.