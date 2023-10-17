عبدالجليل: منتخب مصر كان الطرف الأفضل أمام الجزائر

يرى محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر قدم مستوى قوي خلال ودية الجزائر، مشيرا إلى أن المنافس كان يضغط بكل قوة خلال الربع ساعة الأولى، ولكن الأمور اختلفت بعد طرد محمد هاني، حيث ارتفعت الروح المعنوية في ظل قوة الخصم.

وقال عبد الجليل في تصريحات تليفزيونية: "الدفع بـ عمر كمال عبدالواحد كان قرارًا جيدًا على حساب زيزو، ومنتخب مصر بدأ يخرج بالكرة بشكل سليم، وهناك ثقة كبيرة من مصطفى محمد وتريزيجيه وصلاح في الخروج بالكرة وبناء هجمات جيدة، وقرار فيتوريا كان سليمًا بوجود محمد حمدي على حساب أبوالفتوح، لاستغلال قدرات حمدي الدفاعية، ومحمد هاني كان يسير بشكل جيد حتى حالة الطرد بسبب كرة مشتركة تدخل فيها بشكل قوي".

وأضاف: "منتخب مصر لعب بشكل جيد وكان شرسا في الملعب، وظهر جمال بلماضي مدرب الجزائر في حالة عصبية وغضب كثيرا من لاعبيه، والمباراة كانت قوية وشهدت التحامات قوية، وشعرت بروح اللاعبين وقوة المنتخب المصري ظهرت بقوة، وحمدي فتحي متفوق على نفسه منذ سنة كاملة بعدما تطور مستواه على يد مارسيل كولر".

وواصل: "مصطفى محمد تطور مستواه بفعل الاحتراف الأوروبي، أرهق دفاع منتخب الجزائر في معظم الوقت، ومحمد الشناوي له دورًا كبيرًا في اللقاء، وحافظ على حظوظنا في اللقاء حتى الهدف كانت كرة صعبة للغاية".

وأتم: "منتخب مصر لديه عناصر مميزة في خط الوسط، وفيتوريا كان منبهرًا بـ محمود حمادة في البداية خصوصا مع غياب طارق حامد والنني وإمام عاشور لكن أتمنى الاهتمام بحمادة، وأشعر أن المدرب غير مقتنع بـ مروان عطية".