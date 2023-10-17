رئيس وزراء فلسطين يطالب سويسرا برعاية ممر آمن للجرحى والمساعدات لقطاع غزة

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، سويسرا بوصفها طرفا ودولة راعية لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية التي تمثل عصب القانون الدولي الإنساني، لرعاية ممر آمن للجرحى والمساعدات، والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على أبناء شعب فلسطين في قطاع غزة، وانتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، ممثلة سويسرا لدى دولة فلسطين آن- ليز هينين.

وبحث رئيس الوزراء مع ممثلة سويسرا آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين في قطاع غزة، واستمرار الحصار وقطاع الكهرباء والمياه وامدادات الوقود والمستلزمات الطبية والصحية والغذائية؛ الأمر الذي يعد انتهاكا حقيقيا للقانون الدولي الإنساني.

وأشار اشتية، الى أن هناك أكثر من 140 شاحنة مساعدات طبية وغذائية وإغاثية ما زالت تنتظر عند معبر رفح الحدودي؛ نظرا لعدم سماح إسرائيل بدخولها الى قطاع غزة، وعدم السماح بإجلاء الجرحى للعلاج خارج القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، بثت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات مصورة تُظهر آثار الدمار الذي لحق بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني بعدما تعرض لقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت القناة، إن المعبر من الجهة الفلسطينية طاله القصف من قبل طائرات الاحتلال الحربية لأكثر من مرة، ما يعيق عملية نقل المساعدات.

وأضافت أنّ الحالة التي أصبحت عليها الطرق بفعل الغارات على المعبر من الجانب الفلسطيني تقلل من فرص نقل المساعدات مع فتح المعبر.