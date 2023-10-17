المنتخب الأولمبي: الباب مفتوح واستطلاع رأي صلاح مؤجل

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جدد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، رسالته بأن باب المنتخب مفتوح لأي لاعب للانضمام إلى القائمة النهائية للفراعنة الصغار في مهمتهم الوطنية بدورة الألعاب الأوليمبية في باريس 2024.

مدير المنتخب محمود حرب صرح إذاعيًا أن المدرب البرازيلي ميكالي يتمنى انضمام محمد صلاح ضمن اللاعبين فوق السن لقائمة المنتخب الأولمبي النهائية في باريس، مؤكدًا في نفس الوقت أنه لا يوجد حتى الآن أي تواصل مع نجم ليفربول الإنجليزي لاستطلاع رأيه.

وتستعد فرنسا لاستضافة باريس أكبر حدث رياضي في العالم الأولمبياد الصيفية الثالثة والثلاثين خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 من شهر أغسطس.

وتأهل المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس، بعد وصافته خلف البطل منتخب المغرب أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وحقق المنتخب في معسكر شهر أكتوبر، الفوز في مواجهاته الودية على الأردن 3-1 وفوز قاتل على أوزبكستان 2-1.

ويعقد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة جلسة مع مجلس إدارة اتحاد الكرة لتحديد المواجهات الودية في معسكر شهر نوفمبر المقبل.

ولم يحظى صلاح بفرصة المشاركة مع المنتخب في الأولمبياد الماضية التي أقيمت في طوكيو بعد رفض ليفربول مشاركته.