وزيرة الخارجية الألمانية: نعمل ليل نهار من أجل إطلاق سراح رهائن حماس

قبل زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس لإسرائيل، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجهود التي تبذلها الحكومة الألمانية لإنقاذ رهائن ألمان لدى حركة حماس في قطاع غزة

وقالت بيربوك اليوم الثلاثاء على هامش المؤتمر الرابع لدعم مولدوفا في عاصمتها كيشيناو: "هذه المحادثات معقدة للغاية وصعبة للغاية.. نحن نعمل مع جميع الجهات التي يمكنها المساهمة في تحرير الرهائن المدنيين".

وذكرت بيربوك أنها أوضحت بالفعل خلال الأيام الماضية أن تحرير الرهائن الألمان "أحد قضايانا المركزية"، وقالت: "نعمل على ذلك ليل نهار"، مضيفة أنه يُجرى التعاون أيضا في ذلك مع الشركاء في إسرائيل والأردن ومصر، نظرا لوجود رهائن من جنسيات أخرى عديدة، وخاصة من المواطنين الإسرائيليين، راجية التفهم أنه لا يمكن تقديم تحديثات جديدة كل يوم.

تجدر الإشارة إلى أن شولتس سيكون أول رئيس حكومة يظهر تضامنه لإسرائيل من خلال زيارتها اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس عليها. ويعتزم شولتس لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، ومقابلة أقارب رهائن اختطفتهم حماس. وعقب عشرة أيام من الهجوم على إسرائيل، يريد المستشار أيضا التعرف على الوضع في منطقة الحرب ومناقشة سبل الحيلولة دون نشوب حريق هائل في المنطقة.