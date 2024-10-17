إعلام إسرائيلي: السنوار لم يكن معه رهائن

أفاد إعلام إسرائيلي، اليوم الخميس، بأنه لم يكن مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار رهائن إسرائيليين لحظة مقتله.

هذا وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه من المتوقع معرفة نتيجة اختبار الحمض النووي للسنوار خلال 4 ساعات.

من جهتها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن القياديين اللذان استشهدا برفقة السنوار هما قائد كتيبة تل السلطان محمود حمدان وهاني زعرب.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد ذكرت أن "جميع الفحوصات التي أجريت تشير إلى أن (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس) يحيى السنوار قد تم القضاء عليه".

وذكر بيان مشترك أنه "خلال العمليات التي قام بها مقاتلو الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، قتل ثلاثة إرهابيين. ويحقق الجيش الإسرائيلي والشاباك في احتمال أن يكون أحد الإرهابيين هو يحيى السنوار. ولا يمكن في هذه المرحلة التأكد من هوية الإرهابيين"، بحسب تعبير البيان.