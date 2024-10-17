الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان مبان في منطقة العباسية جنوب لبنان تمهيدا لقصفها

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أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أوامر إخلاء إلى سكان مبان في منطقة العباسية بقضاء صور جنوب لبنان تمهيدا لقصفها.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، خريطة توضح موقع المبنى المطلوب إخلاءه.

وزعم أن «قاطني المنطقة متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله اللبناني، سيعمل ضدها الجيش على المدى الزمني القريب».

وأضاف: «من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم، عليكم إخلاء هذا المبنى والمباني المجاورة فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر».

وفي وقت سابق، أنذر جيش الاحتلال أهالي مدينة صور جنوب لبنان، وتحديدًا المتواجدين في منطقة الحوش، بإخلاء منازلهم.

كما طالب الجيش الإسرائيلي، سكان منطقة السفري في البقاع اللبناني بالإخلاء، وذلك بعد نحو ساعة من مطالبته سكان مبنى في منطقة تمنين بإخلاء منازلهم.