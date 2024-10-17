بيراميدز يجهز مفاجأة للزمالك في السوبر المصري

أكد الإعلامي خالد الغندور، إن كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، سعيد للغاية بمستوى إبراهيم عادل وتركيزه في التدريبات وتألقه مع منتخب مصر مؤخرا بتسجيله هدف الفوز أمام موريتانيا وقيادته للفراعنة للتأهل لـ أمم أفريقيا 2025.

أضاف الغندور في برنامج «استاد المحور» على قناة «المحور»:" قال مصدر بنادي بيراميدز انتظروا إبراهيم عادل بشكل جديد ومستوى مميز مع بيراميدز الفترة المقبلة، يورتشيتش يجهز اللاعب ليكون مفاجأة السوبر المصري بداية من مباراة الزمالك".

وتقام بطولة السوبر المصري في الإمارات بمشاركة أندية الأهلي، بطل الدوري، بيراميدز، بطل الكاس، سيراميكا كليوباترا، بطل كأس الرابطة، والزمالك بالكارت الذهبي.

ويقابل الزمالك نظيره بيراميدز في كأس السوبر المصري 2024، يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.