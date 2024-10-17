رئيس وزراء إيرلندا: على الاتحاد الأوروبي بذل المزيد لحل الأزمة في الشرق الأوسط

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قال رئيس وزراء إيرلندا سيمون هاريس، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي بذل المزيد للتعامل مع الأزمة بالشرق الأوسط.

ويتواجد هاريس حاليا في بروكسل لحضور اجتماع للمجلس الأوروبي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن هاريس القول إنه سيناقش قضية الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا مع نظرائه الأوروبيين.

وقال "التداعيات الإنسانية للصراع في غزة والآن لبنان مقلقة. يتعين على الاتحاد الأوروبي بذل المزيد".

وأضاف" لقد قلت مرارا وتكرارا أنه يتعين على جميع الدول والمنظمات استخدام جميع السبل المتاحة لديها للتوصل لوقف لإطلاق النار".

وأضاف هاريس أنه سوف يتحدث مع الدول الأعضاء الأخرى التي لديها جنود في صفوف قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان " اليونيفيل" " لضمان أن يحظى جميع أفراد قوات حفظ السلام بالحماية الكاملة".

وأضاف" استهداف إسرائيل المتعمد لقواعد اليونيفيل يعد أمرا ضد القانون الدولي ولا يمكن السكوت".