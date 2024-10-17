أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك، اليوم الخميس، عن تحقيقات في احتمالية استهداف زعيم حركة حماس يحيى السنوار في غزة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن في هذه المرحلة تأكيد ذلك.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسئولين كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن احتمالات القضاء على السنوار مرتفعة للغاية؛ حيث يتم فحص الحمض النووي للجثة التي يُعتقد أنها للسنوار.

وقال تقرير للقناة الـ12 الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن يستغرق تحديد هوية القتلى بشكل مؤكد بضع ساعات.

يختلف السنوار عن غيره من قادة المقاومة، كونه يوصف بالأكثر دراية بالفكر الإسرائيلي وسياسته من واقع تجربته لسنوات طوال داخل سجون الاحتلال، التي أمضاها في الدراسة والاطلاع والمتابعة.

• متقن للعبرية ومتخصص في تكتيكات الاحتلال

في نهاية الثمانينيات، اعتقل يحيى السنوار وحوكم بتهم تتعلق بقيادة عملية اختطاف وقتل جنديين إسرائيليين، وقتل 4 فلسطينيين يُشتبه في تعاونهم مع إسرائيل. وصدر بحقه 4 مؤبدات (مدتها 426 عامًا).

وأمضى السنوار ما يزيد على عقدين في سجون الاحتلال، تعلم خلالها العبرية واطلع بشكل واسع على ثقافة المجتمع الإسرائيلي.

وبحسب تقرير لنيويورك تايمز، استغل السنوار أثناء وجوده في السجن برنامجًا جامعيًا عبر الإنترنت وقرأ الأخبار الإسرائيلية بشغف، كما ترجم عشرات الآلاف من الصفحات من السير الذاتية المكتوبة باللغة العبرية والمهربة، والتي كتبها رؤساء جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي السابقون، إلى اللغة العربية.

وقال يوفال بيتون، طبيب الأسنان الإسرائيلي الذي عالج السنوار عندما كان قيد الاحتجاز، إن السنوار شارك الصفحات المترجمة سرًا حتى يتمكن السجناء من دراسة تكتيكات أجهزة الأمن الإسرائيلية للبحث واختراق نقاط ضعفها.

ومن إنتاجات مكتبة يحيى السنوار نجد ترجمته لكتاب "الشاباك بين الأشلاء" لكارمي جيلون، وهو كتاب يتناول جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي. وكذلك كتاب "الأحزاب الإسرائيلية عام 1992"، الذي يعرّف بالأحزاب السياسية في إسرائيل وبرامجها وتوجهاتها خلال تلك الفترة.

كما صدر له في عام 2010 كتاب "المجد"، الذي يرصد عمل جهاز "الشاباك" في جمع المعلومات وزرع وتجنيد العملاء، وأساليب وطرق التحقيق الوحشية من الناحيتين الجسدية والنفسية، بالإضافة إلى تطوّر نظرية وأساليب التحقيق والتعقيدات التي طرأت عليها وحدودها.

• جامعة إسرائيلية: السنوار يدير الحرب بعقلانية ويحركها وفق أهدافه

ومن دلالات براعة السنوار الاستراتيجية التي اكتسبها من تجربته بالسجون، أصدرت جامعة "رايخمان" الإسرائيلية تقريرًا يشيد بقرارات زعيم الجناح العسكري لحركة حماس "كتائب القسام" يحيى السنوار.

وباستخدام آليات الذكاء الاصطناعي، وجدت الدراسة أن قرارات السنوار المتعلقة بالحرب "عقلانية"؛ لأنها تخدم أهدافه، وفقًا لما أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أنه عبر استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي، جرت إعادة بناء 14 قرارًا من قرارات السنوار، بما في ذلك قراراته بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل عام 2021، وقرار الامتناع عن الانضمام إلى حركة الجهاد الإسلامي بعد عملية الجيش الإسرائيلي للقضاء على كبار أعضاء الحركة، والقرار بشن هجوم مفاجئ واسع النطاق ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر، وقرار الموافقة على وقف مؤقت لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح بعض الرهائن في نوفمبر الماضي، وفقًا لما نقلته شبكة الجزيرة.