وكيل تموين البحر الأحمر يتفقد محطات الوقود بالغردقة بعد تحريك الأسعار

تابع المهندس شاذلي عايش، وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، سير العمل داخل محطات الوقود بمدينة الغردقة بعد تحريك الأسعار، وذلك برفقة أحمد حمد، مدير إدارة المواد البترولية بالمديرية. وقام الوفد بجولة شاملة على كافة محطات الوقود في مناطق المدينة.

وأكد عايش أن المديرية شكلت غرفة عمليات لمتابعة سير العمل ورصد أي سلبيات، مشيرًا إلى أن مديري الإدارات يتابعون بشكل يومي سير العمل في جميع محطات الوقود داخل كل مدينة بالمحافظة.

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود، ضمن المراجعة الربع سنوية لضبط الأسعار. وأسفرت الزيادة عن الأسعار التالية:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلاً من 19 جنيهًا

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلاً من 17.25 جنيهًا

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلاً من 15.75 جنيهًا

السولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلاً من 15.5 جنيهًا

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات/م³ بدلاً من 7 جنيهات/م³

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحكومة قررت تثبيت الأسعار الجديدة داخل السوق المحلي لمدة عام على الأقل، مع استمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بأقصى طاقتها، وسداد مستحقات الشركاء، وإقرار حوافز تشجيعية لهم، بما يسهم في زيادة الإنتاج وخفض فاتورة الاستيراد، وتحقيق استقرار نسبي في تكلفة المنتجات وتقليل الفجوة بين الأسعار الدولية والمحلية.