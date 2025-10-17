محافظ مطروح يعتمد زيادة تعريفة المواصلات الداخلية والخارجية بنسبة 10 - 15%

قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، بنسبة 10% في معظم الخطوط، وتصل إلى 15% في عدد قليل من الخطوط، سواء للخطوط الداخلية أو الربط مع المحافظات والأقاليم. كما يُضاف مبلغ 10 جنيهات على أجرة السيارات المكيفة.

وجاءت الزيادة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، على النحو التالي:

بنزين 80: من 15.75 جنيه إلى 17.75 جنيه للتر

بنزين 92: من 17.25 جنيه إلى 19.25 جنيه للتر

بنزين 95: من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا للتر

سولار: من 15.5 جنيه إلى 17.5 جنيه للتر

غاز تموين السيارات: من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب

كما اعتمد المحافظ رفع تسعيرة أجرة التاكسي لتصبح 14.50 جنيه عند فتح الباب، و5 جنيهات لكل كيلومتر.

وكلف المحافظ لجنة برئاسة السكرتير العام وجميع الجهات المعنية بوضع التعريفة الجديدة بما يتوافق مع تحريك أسعار الوقود، مع مراعاة مصلحة المواطنين وسائقي سيارات الأجرة.

كما كُلّف مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات بالمتابعة المستمرة مع مسؤولي المراكز بالمحافظة لضمان الالتزام بالأسعار الجديدة، ومراقبة المواقف ومحطات تموين السيارات، والتأكد من توافر الوقود واتباع الأسعار الرسمية والإعلان عنها.

ووجه المحافظ بطبع ملصقات توضح التعريفة الجديدة ووضعها بالمواقف وعلى كل سيارة أجرة وفق خط سيرها. كما شدد على تكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، إدارة المواقف الموحدة، إدارة المرور ومباحث المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة رفع التعريفة عن الحد المقرر أو استغلال المواطنين.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التواصل الفوري على أرقام: 0464933158 - 0464943692، أو على الخط الساخن 114 لغرفة عمليات محافظة مطروح، لمتابعة أي تجاوزات في التعريفة على مدار الساعة.