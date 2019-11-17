 كبار المفاوضين التجاريين الصينيين والأمريكيين يجرون مناقشات حول الاحتكاكات التجارية - بوابة الشروق
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كبار المفاوضين التجاريين الصينيين والأمريكيين يجرون مناقشات حول الاحتكاكات التجارية

أ ش أ
نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 9:43 ص | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 9:43 ص

أعلنت الصين اليوم الأحد أن كبار المفاوضين التجاريين الصينيين والأمريكيين أجروا مناقشات بناءة حول الشواغل الأساسية للجانبين في اتفاق "المرحلة الأولى"، واتفقا على الحفاظ على اتصال وثيق.

جاء ذلك - وفقا لوزارة التجارة الصينية - خلال محادثة هاتفية بين نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "ليو خه" عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس الجانب الصيني في الحوار الاقتصادي الصيني الأمريكي الشامل، مع الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتهايزر" ووزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين"، مشيرة إلى أن المحادثة الهاتفية تمت بناء على طلب من الجانب الأمريكي.


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