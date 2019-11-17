قال الشيخ خالد الجندي إنه لا يوجد ملك اسمه «عزرائيل» لا في الكتاب ولا السنة.

وأضاف الجندي في برنامجه «لعلهم يفقهون» على قناة DMC، اليوم الأحد، أن «الغيبيات كانت سببًا لحضارة البشرية، فالملائكة غيبيات ولكن حدث انحراف في فهمها ليتم اختراع ملائكة جدد مثل عزرائيل، حتى أنه يتم استخدام ملك الموت ليكون أيقونة الفزع رغم أنه ينفذ أوامر الله تعالى».

وتابع: «لا يجب استغلال الغيبيات بل تركها للمسار الإيماني الخاص بها، مثل موضوع الحور العين، الذي يستغله البعض لتغييب العقول»، موضحًا أن هذا يضيع الشباب وينشر الإرهاب ويفكك الدول والسبب هو الفهم الخاطئ للغيبيات.

في سياق آخر، لفت الجندي إلى أن الرقية الشرعية أصبحت «سبوبة» للبعض حيث يتعاملون وكأن معهم مفاتيح الجنة والملائكة، مشددًا على أن التنوير مهمة ثقيلة جدًا وهناك فارق بين الصالح والمصلح لأن الأول «على قفا من يشيل» والنوع الثاني «معدود على أصابع اليد».