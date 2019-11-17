إحصائية كويتية: أكبر مواطنة معمرة تبلغ 119 عاما

كشفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية الكويتية، عن أن الكويتيين أعلى عمرا من المقيمين، بعد أن سجلت مواطنة كويتية، أكبر معمرة في البلاد بـ119 عاما، في حين جاء أكبر معمر في الكويت بـ115 عاما.

وأوضحت "المعلومات المدنية" الكويتية - في إحصائية متخصصة - أن قائمة المواطنات المعمرات، سجلت 109 أعوام، و113 عاما، و115 عاما، في حين جاءت أكبر معمرة في سن ال119 عاما بالنسبة للسيدات، بينما جاءت قائمة الذكور، بواقع 103 أعوام، و104 أعوام و110 و114 عاما، في حين جاء اكبر معمر بـ115 عاما.

وبالنسبة للمقيمين، أشارت الإحصائية إلى أن أكبر المقيمين سنا، سجلت لسيدة في ال118 من عمرها، بين جاء أكبر المقيمين الرجال في سن ال113 عاما، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الجالية النيبالية، حققت تقدما في إجمالي العدد والمراتب الأعلى عمرا بين المقيمين؛ حيث تقدمت مرتبة، لتحتل المرتبة التاسعة، في حين تراجعت الجالية الأردنية، لتكون في المرتبة العاشرة بعد أن كانت في التاسعة.

وأضافت "المعلومات المدنية" الكويتية، أن باقي الجاليات حافظت على مراكزها ضمن أعلى 10 جنسيات حيث جاءت في المرتبة الأولى الجالية الهندية، ثم الجالية المصرية، تلتها البنغالية، فالفلبينية، والسورية، ثم السعودية، والباكستانية وأخيرا السريلانكية.