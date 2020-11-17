تونس وفرنسا تدعوان إلى تضافر الجهود لمجابهة الإرهاب

بحث رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، مع السفير الفرنسي الجديد بتونس أندري باران، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك إلى جانب الجهود الدولية لمجابهة الإرهاب.

وأكد رئيس الحكومة التونسية -خلال استقباله، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، سفير فرنسا الجديد لدى تونس- أن فرنسا تعد شريكًا استراتيجيًا لتونس خاصة على المستوى الاقتصادي، مجددًا تضامن بلاده واستنكارها للعمليات الإرهابية التي شهدتها فرنسا مؤخرًا، ودعا لتضافر كل الجهود الدولية لمجابهة آفة الإرهاب.

من جانبه، عبر السفير الفرنسي، عن شكره للسلطات في تونس لما لمسه من جدية في تعزيز التعاون المشترك، وقدم بهذه المناسبة دعوة من الوزير الأول الفرنسي لنظيره التونسي لزيارة فرنسا.

وأشار إلى أن الجامعة التونسية الفرنسية لإفريقيا والمتوسط في نوفمبر 2019 تترجم عن عمق العلاقات لا فقط الاقتصادية بل وكذلك الثقافية والتي هي دلالة على البعد الاجتماعي والعلمي بين البلدين.