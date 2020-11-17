الحكومة الإيطالية تصادق على حزمة مساعدات بقيمة 38 مليار يورو

وافقت الحكومة الإيطالية على مشروع موازنة العام المقبل، في خطوة حاسمة نحو الحصول على تأييد رسمي من البرلمان، وهي تشمل حزمة جديدة من المساعدات لدعم البلاد في مواجهة تداعيات الإغلاق الثاني بسبب وباء كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن خطط الإنفاق التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي تشمل تخصيص نحو 38 مليار يورو (45 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الذي دمرته أزمة الفيروس، وفقا لمشروع الموازنة.

وسوف يتم تخصيص نحو 400 مليون يورو لشراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا وأدوية أخرى لمواجهة الوباء.

كما تشمل التدابير الأخرى دعم توظيف النساء والاستثمار في قطاع الصحة.

وقال وزير المالية روبرتو جوالتيري، لتليفزيون "راي" اليوم الثلاثاء: "نرى نورا في نهاية النفق.. هناك وقت لتعزيز الميزانية بمزيد من الموارد التي ستأتي من اقتراض جديد".

ومن المتوقع أن تكلف إجراءات الإغلاق الجديد، المماثلة لتلك التي تم فرضها في وقت سابق هذا العام، الحكومة ما بين 40 و50 مليار يورو، أي نحو 3% من إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا، إذا استمرت حتى مارس 2021، بحسب ما ذكرته بلومبرج في وقت سابق.