دورات تثقيفية لكشف صفحات ومواقع أهل الشر.. وإنهاء خدمة إمام وإيقاف مفتش دعوة لسوء استخدام مواقع التواصل..

«الأوقاف» تحذر: سنتخذ الإجراءات الحاسمة تجاه من يثبت انضمامه إلى جماعة محظورة أو تبنيه فكرا متطرفا

أعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إجراء دورات توعوية لجميع العاملين بالأوقاف تحت عنوان "الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل"، على أن يتم الإعلان عن مواعيد الدورات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح جمعة في تصريحات له أمس الإثنين، أن الدورات تتضمن 4 محاور، وهي "وسائل وإيجابيات التعامل الجيد مع مواقع التواصل، ومخاطر ومحاذير التعامل مع مواقع التواصل، بالإضافة إلى أخلاقيات التعامل مع مواقع التواصل، وآلية كشف صفحات ومواقع أهل الشر وخطورة التعامل معها".

وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة في وقت سابق، بضرورة الحذر من إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدير مدى نبل الأمانة التي يتحملونها والعمل الذي يؤدونه في خدمة دينهم ووطنهم، ما يتطلب من جميع العاملين بالأوقاف أن يكون كل واحد منهم صورة مشرفة علمًا وخلقًا ووطنية وأن يكون قدوة بين الناس في جميع تصرفاته.

وأكدت أن صفحة الإمام أو خطيب المكافأة بمثابة منبره، وأن ما يكتبه أو ينشره على صفحته من آراء هو بمثابة ما يقوله على منبره، فالإنسان الطبيعي فضلًا عن كونه قدوة لا يمكن أن يكون له وجهان وجه في الحياة العامة وآخر على مواقع التواصل، مؤكدة على جميع العاملين بها بأن أي خروج على القيم المجتمعية أو الآداب العامة للمجتمع على صفحات التواصل سيكون موضع مساءلة، نظرًا لخصوصية طبيعة عمل الوزارة سواء أكان المنتسب إليها إمامًا أم إداريًا أم فنيًا أم عاملًا.

وأنهت الوزارة أمس، خدمة أحمد عواد أحمد محمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف مطروح، لتبنيه أفكارًا لا تتسق وفهم صحيح الدين، مؤكدة أنه الإمام المذكور أصبح لا علاقة له بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف مطروح على جميع الإدارات التابعة ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

وفي السياق ذاته قرر وزير الأوقاف أمس الإثنين، إيقاف الشيخ سامح أحمد ولاء السيد مفتش بمديرية أوقاف الشرقية، عن العمل بناء على مذكرة مدير مديرية أوقاف الشرقية، لحين انتهاء التحقيقات وإحالته للتحقيق بديوان عام الوزارة نظرًا لما نسب إليه من مخالفات بشأن سوء استخدام مواقع التواصل.

وحذرت الوزارة من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه كل من يثبت انضمامه إلى جماعة محظورة، أو تبنيه فكرًا متطرفًا، أو تنفيذه لأعمال تحريضية أو تخريبية ولو عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وكثفت الوزارة من جهودها، خلال العامين الماضي والحالي، للارتقاء بالأئمة والواعظات وتأهيلهم من خلال الدورات التوعوية والتثقيفية، سواء على مهارات الحاسب الآلي، والغة العربية، ومواجهة الإرهاب الإلكتروني، والشئون الإدارية، كما أعلنت عن بدء فاعليات دورة الحاسب الآلي "ICDL" الخامسة والعشرين السبت المقبل، في إطار العمل على رفع كفاءة جميع العاملين بالوزارة، واستمرارًا لخطة الوزارة في التدريب والتأهيل، وذلك بمركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.