ارتفاع حاد لأسعار النفط في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار النفط ارتفاعا حادا اليوم الاثنين، مدفوعة بالبيانات الاقتصادية القوية من كل من الصين واليابان، إلى جانب الآمال في أن يمدد تحالف "أوبك بلس" تخفيضات الإنتاج، في ظل المخاوف من ضعف الطلب بسبب جائحة كورونا

كما ساهمت الأنباء الجيدة بشأن قرب طرح لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد في تعزيز أسعار الخام.

فبعد إعلان شركتي فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية تأكد فاعلية لقاحهما المشترك المضاد لكورونا بنسبة 90 في المئة في الاسبوع الماضي، أعلنت شركة موديرنا الأمريكية ثبوت فاعلية لقاحها المنتظر بنسبة 5ر94 في المئة.

ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 21ر1 دولار أي بنسبة 3 في المئة إلى 34ر41 دولار للبرميل تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل. وارتفع سعر خام برنت القياسي للأسواق العالمية بأكثر من دولار أي بنسبة 4ر2 في المئة إلى 80ر43 دولار للبرميل تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع إنتاج المصانع في الصين بأسرع من المتوقع في تشرين أول/أكتوبر، كما تسارع نمو مبيعات التجزئة عن الشهر السابق، ما يشير إلى تعاف اقتصادي أوسع من تداعيات جائحة كورونا.

كما سجل الاقتصاد الياباني أسرع وتيرة نمو على الإطلاق في الربع الثالث. من العام الحالي

ومن المقرر أن يجتمع ممثلون عن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في تجمع أوبك بلس غدا الثلاثاء، ومن المرجح أن تقترح المنظمة تغييرات على حصص الإنتاج، عندما يلتقي جميع الوزراء في 30 تشرين ثان/نوفمبر والأول من كانون أول/ديسمبر.

وفي الوقت الحالي، تخفض أوبك بلس الإنتاج بنحو 7ر7 مليون برميل يوميا، مع معدل التزام متوقع عند 101% في تشرين أول/أكتوبر.