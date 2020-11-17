رواد فضاء الكبسولة كرو دراجون يدخلون محطة الفضاء الدولية

دخل فريق مكون من أربعة رواد فضاء، نقلتهم كبسولة الفضاء "كرو دراجون" التابعة لشركة الفضاء الخاصة "سبيس إكس" والتي أطلقتها الولايات المتحدة، محطة الفضاء الدولية اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يقوم فريق رواد الفضاء الأمريكيين، وهم: مايكل هوبكنز، وفيكتور جلوفر، وشانون ووكر، ورائد الفضاء الياباني سويشي نوجوتشي، بمهمة مدتها ستة أشهر في المختبر المداري.

وكتبت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) على موقع "تويتر"، إن "الأبواب مفتوحة، ورواد فضاء فريق كرو-1 التابع لـ (شركة الفضاء الخاصة) سبيس إكس...هم أحدث المقيمين الجدد بالمحطة الفضائية. مرحبا بكم!".

ويشار إلى أن الوافدين الجدد قد رفعوا عدد طاقم محطة الفضاء الدولية إلى سبعة، حيث انضموا إلى قائد المحطة سيرجي ريجيكوف، ورائد الفضاء الروسي سيرجي كود-سفيرشكوف ، بالإضافة إلى رائدة الفضاء الأمريكية كيت روبينز، الذين وصلوا إلى محطة الفضاء في الشهر الماضي.

وهبطت مركبة الفضاء في الساعة 1101 مساء أمس الاثنين (0401 صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش)، بعد حوالي 24 ساعة من إطلاقها من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

وتأمل ناسا أن يمثل الإطلاق بداية للعديد من الرحلات المأهولة المنتظمة إلى محطة الفضاء من الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك بعد الإطلاق التاريخي لرائدي الفضاء بوب بنكن ودوج هرلي إلى محطة الفضاء الدولية في مايو الماضي، على متن المركبة الفضائية "كرو دراجون".

وتمثل مهمتهما "ديمو-2" أول عملية إطلاق مأهولة من الشواطئ الأمريكية منذ نحو عقد من الزمان، كما أنها المرة الأولى التي ترسل فيها شركة خاصة، وليس وكالة فضاء حكومية، أشخاصا إلى المدار.

يذكر أن "سبيس إكس"، وهي شركة أسسها إيلون ماسك وقامت بإنتاج الصاروخ والكبسولة، لها تاريخ من نقل مركبات الشحن للمحطة الفضائية.