أعلنت وزارة العدل، الحكم على عميل للاستخبارات الصينية بالسجن لمدة 20 عاما في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، لمحاولته سرقة تكنولوجيا من شركات طيران أميركية وفرنسية.

ووفقا لبيان الوزارة: "تم الحكم على الضابط يانجون شو 42 عاما، بالسجن لمدة 20 عاما. ووفقا لوثائق المحكمة، استهدف شو شركات الطيران الأمريكية، وجند موظفين للسفر إلى الصين، وطلب معلومات الملكية الخاصة بهم، وكل ذلك نيابة عن حكومة جمهورية الصين الشعبية".

وتم اتهام شو يانجون بأداء دور قيادي في خطة مدعومة من الدولة الصينية امتدت خمس سنوات لسرقة أسرار تجارية من شركات طيران أبرزها "جنرال إلكتريك للطيران" الرائدة في تصنيع محركات الطائرات في العالم، ومجموعة "سافران" الفرنسية التي عملت مع الشركة الأولى على تطوير محرك.

وقبض عليه في نيسان 2018، في بلجيكا حيث تم استدراجه على ما يبدو للقيام بعملية استخبارية، فقد كان يعتزم لقاء أحد موظفي "جنرال إلكتريك" سراً.

وجرى تسليمه إلى الولايات المتحدة حيث قدم للمحاكمة وأدين في محاكمة أمام هيئة محلفين في 5 نوفمبر 2021، بتهمة محاولة التجسس الاقتصادي ومحاولة سرقة أسرار تجارية وتهمتي تآمر على صلة بالملف.".

وقال المدعي الفدرالي في ولاية أوهايو كينيث باركر "هذه القضية تبعث رسالة واضحة: سنحاسب أي شخص يحاول سرقة الأسرار التجارية الأميركية".