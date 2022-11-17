لقي 21 مواطنا فلسطينيًا مصرعهم، مساء اليوم، في حريق كبير اندلع في مبنى سكني في مخيم "جباليا"، شمال قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن عددا من الضحايا والمصابين تم إخراجهم من داخل المبنى ونقلهم إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة "بيت لاهيا" المجاورة.

وأضافت أن الحريق نشب في شقة سكنية تعود لعائلة المواطن ماهر أبو ريا والتهم أجزاء واسعة منها، مشيرة إلى أن من بين الضحايا أطفال.

وتابعت أن أعدادا كبيرة من المواطنين وطواقم الدفاع المدني وصلت مكان الحادث لإخلاء الوفيات والمصابين، ولإخماد الحريق. وخيم الحزن على مختلف مناطق قطاع غزة، جراء الفاجعة التي ألمت بالمواطنين في المبنى السكني بجباليا، وسط دعوات للمشاركة في تشييع جثامين الضحايا.

وتشير المعلومات الأولية إلى وجود مادة البنزين مخزنة بكمية كبيرة داخل المنزل، ما أدى إلى اندلاع الحريق ووقوع هذا العدد الكبير من الضحايا.

ونعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضحايا الحريق داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الرئيس أبو مازن أعلن يوم غد الجمعة يوم حداد وطني على أرواح الضحايا، تنكس فيه الأعلام على المؤسسات الرسمية كافة.