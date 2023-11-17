رئيس الأركان الإسرائيلي: توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة إلى مناطق أخرى

هرتسي هاليفي: يتعين القضاء على قادة حركة حماس بشكل منهجي وتدمير بنيتها التحتية

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، عن توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة "إلى مناطق أخرى".



وقال هليفي، اليوم الجمعة، خلال تفقد القوات في غزة "نحن نقترب من تفكيك المنظومة العسكرية في شمال قطاع غزة. وبقدر مايعنينا الأمر، سوف نستمر في مناطق أخرى".



وأضاف "على الرغم من أنه مازال هناك عمل يتعين اتمامه، فإننا نقترب منه بنجاح"



وتابع أنه يتعين القضاء على قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" بشكل منهجي وتدمير بنيتها التحتية. ولتحقيق هذا الهدف، سيتم استهداف الكثير والكثير من المناطق.



وحتى الآن، ركزت القوات البرية الإسرائيلية على الجزء الشمالي من قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة. غير أن خبراء يتوقعون توسيعا محتملا للعمليات في الجنوب أيضا، حيث أن هناك بالفعل غارات جوية متكررة.



كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري قد صرح مؤخرا إن حركة حماس فقدت السيطرة في شمال قطاع غزة.



وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس السيطرة على ميناء غزة.



وتشن إسرائيل عمليات برية بالتزامن مع غارات جوية مكثفة في شمال قطاع غزة ردا على قيام حماس التي تحكم القطاع في السابع من الشهر الماضي بعملية "طوفان الأقصى"التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.

وخلف القتال بين حماس وإسرائيل آلاف القتلى والمصابين لدى الجانبين.