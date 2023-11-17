باريس تطالب بإحراز تقدم نحو الآفاق السياسية للفلسطينيين

دعت فرنسا إلى اتخاذ خطوات فورية لتحسين الآفاق السياسية للفلسطينيين، وسط الحرب الدائرة في غزة.



وقالت باريس اليوم الجمعة، إن وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا دعت إلى إحراز تقدم في هذا المجال، في اتصال مع نظرائها المصري سامح شكري والتركي هاكان فيدان والسعودي فيصل بن فرحان آل سعود.



وقالت كولونا، إن العمل يجب أن يبدأ على الفور لاستعادة المنظور السياسي للاستجابة للتطلعات المشروعة للفلسطينيين، كما دعت إلى إحياء حل الدولتين.



وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها، إنه إلى جانب اقتراح هذه الاحتمالات، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء.



وأكدت فرنسا بشكل متكرر على نهجها المكون من ثلاثة أجزاء في الحرب، والذي يتمثل في مكافحة الإرهاب وحماية السكان المدنيين والمحادثات السياسية.



وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في أكتوبر الماضي، إن استئناف المحادثات السياسية ضروري أكثر من أي وقت مضى.