مبابي: ميسي استحق الفوز بالكرة الذهبية

قام كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان، بالتحدث عن فوز زميله السابق في النادي الفرنسي وقائد منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي، ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية.

وحصل ميسي على جائزة الكرة الذهبية هذا العام وللمرة الثامنة في مسيرته الكروية وفي إنجاز غير مسبوق حقًا.

ويعتقد مبابي أن ميسي استحق التتويج بالكرة الذهبية موضحًا أن الدولي الأرجنتيني هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم على ما يبدو.

وقال مبابي في مؤتمر صحفي مع منتخب فرنسا اليوم الجمعة: "ميسي يستحق الكرة الذهبية. لقد فاز بكأس العالم، ليس هناك ما يمكن قوله عن ذلك. كنت أعرف بالفعل أنه قد فاز بها في ليلة نهائي كأس العالم ضد الأرجنتين".

وأتم مبابي في حديثه عن ميسي: "إنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، إن لم يكن الأفضل".

واحتل مبابي المركز الثالث في قائمة الكرة الذهبية خلف ميسي وإيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي وصاحب المركز الثاني بالفعل. ولعب ميسي مع مبابي لمدة عامين في باريس سان جيرمان قبل الذهاب إلى إنتر ميامي في صفقة انتقال حر.