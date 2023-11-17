أمين حزب حماة الوطن بالغربية: السيسي ربان لسفينة الوطن ولا يصلح له غيره

قال اللواء أحمد يحيي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بالغربية: "اليوم موعدنا مع صناعة التاريخ وعندما دعونا السيسي لبي النداء ليكون الرئيس ربان السفينة ليصلح ما فسد وحرك ما سكن وطاف مصر من أقصاها لأقصاها وصنع مجدا، وجمهورية جديدة، ولا بد أن نرد العطاء بالعطاء لأننا كلنا جنود هذا الوطن".

وتابع: "حين تذكر مصر يقترن ذلك بالسيسي، كلنا رجل واحد وكلنا خلف السيسي الراقي عذب اللسان، فمعا لاستكمال الطريق، نعم لمن حمى الحدود وقاد معركة الوجود".

جاء ذلك، بفعاليات مؤتمر حزب حماة الوطن، بأرض الكوتة بمدخل قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية، تحت شعار "مشينا في طريق هنكمله"؛ وذلك لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة جديدة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة الوطن، وبحضور اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية الأسبق ومساعد رئيس الحزب لأمانات وسط الدلتا؛ والوزير الأسبق طاهر أبوزيد؛ والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق؛ والنائبة ميرفت الكيان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ واللواء أحمد يحيي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وأمين الحزب بالغربية؛ والمهندس أسامة الجزار أمين الحزب بمركز طنطا؛ ولفيف من النواب المحافظة وأهالي ومواطني محافظة الغربية.