المرصد السوري: مقتل مقاتلين مواليين لإيران في قصف إسرائيلي قرب دمشق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل مقاتلين اثنين مواليين لإيران، اليوم الجمعة، في ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق.



وقصفت إسرائيل سوريا مرات عدة خلال الأسابيع الماضية تزامناً مع تصاعد التوترات الإقليمية على خلفية الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



وأضاف المرصد أن الغارات الإسرائيلية، التي وقعت بعد منتصف ليل الخميس الجمعة، استهدفت مستودعاً تابعاً لجماعة حزب الله اللبناني في منطقة البحدلية على طريق دمشق الدولي، فضلاً عن نقاط ومواقع أخرى في منطقة السيدة زينب القريبة في جنوب شرق العاصمة، والتي يتواجد فيها مقاتلون موالون لإيران.



وأوضح المرصد أن "القصف الإسرائيلي أدى إلى مقتل اثنين من المقاتلين الموالين لإيران من جنسية غير سورية"، فضلاً عن إصابة آخرين بجروح بعضها خطرة، مشيراً إلى أن القصف أسفر أيضاً عن "وقوع خسائر مادية بالمواقع المستهدفة وتدمير المستودع".



كانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قد نقلت عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالي الساعة 2.25 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق".



وأضاف المصدر للوكالة أن القصف أسفر"عن وقوع بعض الخسائر المادية"، وأن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".



والشهر الماضي، تسببت ضربات إسرائيلية في خروج المطارين السوريين الرئيسيين في دمشق وحلب عن الخدمة مرّات عدة خلال أسبوعين فقط. ولا يزال مطار دمشق الدولي خارج الخدمة منذ ضربة طالته في 22 نوفمبر.