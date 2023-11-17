رئيس قسم الحروق بمستشفى الشفاء: الاحتلال سرق بعض الجثث من داخل المجمع

أحمد مخللاتي: فقدنا معظم مرضى العناية المركزة الذين كانوا يعتمدون على التنفس الصناعي

قال رئيس قسم الحروق بمستشفى الشفاء بغزة، أحمد مخللاتي، اليوم الجمعة، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي سرقت عددا من الجثث من داخل المجمع الطبي"، مشيراً إلى قوات الاحتلال اقتحمت مبنيين داخل المجمع، فيما لا تزال الدبابات موجودة.



وأضاف مخللاتي، خلال تصريحات لقناة "الجزيرة" الفضائية: "فقدنا معظم مرضى العناية المركزة الذين كانوا يعتمدون على التنفس الصناعي. والأطفال يعانون التهابات معوية شديدة لعدم توفر مياه نظيفة."



وأفاد رئيس قسم الحروب في الشفاء، خلال تصريحاته للقناة بأن "الطعام الذي وصل لا يكفي لنحو 40 % من الموجودين داخل المستشفى".



كما أكد انتشار القناصة في كل أنحاء المنطقة المحيطة بالمستشفى، وأن "الوضع العام غير آمن ولا يمكن إجراء عمليات لعدم توفر الكهرباء".



ويأتي ذلك بينما يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث تستهدف قوات الاحتلال المستشفيات وتحاصرها بالدبابات.



وبينما يتوالى استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطعا مصورا قالت إنه يوثق لحظات استدراج قوة عسكرية إسرائيلية إلى فتحة أحد الأنفاق المفخخة في بيت حانون شمالي غزة وتفجيرها، مما أسفر عن مقتل 5 جنود.