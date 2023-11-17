إسرائيل توافق على دخول شاحنتي وقود يوميا إلى قطاع غزة

صرح مسئول إسرائيلي بارز بأن مجلس الحرب الإسرائيلي وافق على السماح بدخول شاحنتي وقود يوميا من خلال معبر رفع المصري إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات الأمم المتحدة وأنظمة المياه والصرف الصحي.



وقال المسئول إن مجلس الحرب اتخذ القرار بناء على توصية من الجيش وجهاز الاستخبارات الداخلية (شين بيت) وطلب من المسؤولين الأمريكيين، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".



وبحسب المسئول، يهدف هذا الإجراء إلى المساعدة في القيام بالحد الأدني الضروري من أعمال الصيانة لأنظمة المياه والصرف الصحي لمنع تفشي الأوبئة التي يمكن أن تنتشر إلى المنطقة بأسرها مما يضر بسكان قطاع غزة و"قواتنا،وقد تنتشر إلى داخل إسرائيل".



وأكد المسئول أن هذه الخطوة "سوف تتيح لإسرائيل مساحة للمناورة الدبلوماسية الضرورية للقضاء على حماس". وأوضح أن إسرائيل سوف تتابع تسليم الوقود لضمان عدم وصوله إلى حماس.



يشار إلى أن إسرائيل قطعت إمدادات الوقود والكهرباء والمياه عن قطاع غزة ردا على عملية عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس في السابع من الشهر الماضي، والتي شملت هجمات صاروخية واقتحام بلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع.



وتسبب قطع إمدادات الوقود في توقف محطات توليد الكهرباء والمياه وعدم انتظام عمل شبكات الاتصالات وخروج مستشفيات من الخدمة .