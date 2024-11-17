الحضري: عشت أحلى لحظاتي في كرة القدم مع كوبر

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يعتز عصام الحضري نجم منتخب مصر السابق كثيرا بالعمل تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق للفراعنة.

ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة له مع كوبر مهنئا المدرب المخضرم بعيد ميلاده التاسع والستين.

وكتب مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق "كل سنة وهذا الرجل المخلص بخير.. هيكتور كوبر، لقد عشت أحلى لحظات حياتي الكروية معه لاعبا ومدربا".

وواصل الحضري إشادته بكوبر، مضيفا " إنه من أكثر الناس الصادقة المباشرة التي رأيتها في حياتي، فهو شخص شريف ومحترم، ويحب مصر من كل قلبه، وأخلص لها، وأنا أيضا أحبه".

ولعب الحضري تحت قيادة هيكتور كوبر ثلاث سنوات في منتخب مصر خلال الفترة بين عامي 2015 و2018، حيث ساهم في الفوز بفضية كأس أمم 2017 وشارك في مونديال روسيا 2018 محققا رقما قياسيا عالميا.

كما عمل الحضري مدربا لحراس المرمى مع كوبر في تجربة قصيرة بالجهاز الفني لمنتخب سوريا.