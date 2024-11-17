تركيا تمنع وصول الرئيس الإسرائيلي إلى أذربيجان

كشفت وسائل إعلام أذربيجانية، نقلا عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأذربيجانية، الأسباب الحقيقية لعدم وصول الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج إلى البلاد.

وأبدى مسئولون سياسيون في أذربيجان، انزعاجاً من التبرير الذي ساقه مكتب هرتسوج، عن سبب إلغاء مشاركته بمؤتمر المناخ في باكو، موضحين أن السبب يرجع إلى «رفض تركيا السماح لطائرة رئيس دولة الاحتلال بالمرور في أجوائها».

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن صحيفة «كاليبو» المحلية، تأكيدها أن «الأمر لا يتعلق بمخاوف أمنية كما ادعت بعض وسائل الإعلام الأجنبية»، في إشارة إلى الصحف والمواقع الإسرائيلية.

وأضاف الموقع، أن المصادر أوضحت أن السبب الحقيقي يعود إلى قرار تركيا منع عبور الطائرة «الرئاسية الإسرائيلية» أجواءها، رغم محاولات دبلوماسية مكثفة استمرت عدة أيام لحل الأزمة دون جدوى.

وذكرت «كاليبو» أنه في أذربيجان، التي استضافت مرارا وتكرارا الأحداث الإقليمية والعالمية الكبرى (يوروفيجن، والألعاب الأوروبية، وقمة حركة عدم الانحياز، وما إلى ذلك)، يتم ضمان الأمن على مستوى عال.

واستطردت: «ليس من المبالغة القول إن باكو هي واحدة من أكثر المدن أمانًا في العالم. وهذا ما تؤكده حقيقة أن عددًا كبيرًا من المسئولين الإسرائيليين جاءوا إلى أذربيجان، بما في ذلك القيادة العليا للبلاد، بما في ذلك الرئيس نفسه، الذي زار باكو في 30 مايو من هذا العام».