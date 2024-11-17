إصابة طائرة ركاب تابعة لشركة ساوث ويست إيرلاينز الأمريكية برصاصة قبل إقلاعها من مطار دالاس

قالت شركة طيران ساوث ويست إيرلاينز الأمريكية إن رصاصة أصابت جسم طائرة تابعة لها وهي تستعد للإقلاع من مطار دالاس، مما أدى إلى إلغاء الرحلة مساء الجمعة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات وتم إبلاغ سلطات إنفاذ القانون بعد أن أصابت الرصاصة الجانب الأيمن من الطائرة أسفل قمرة القيادة مباشرة.

وقالت شركة ساوث ويست في بيان إن طاقم الرحلة 2494 كان يعد الطائرة للإقلاع في ذلك الوقت من مطار دالاس لوف فيلد.

وجاء في بيان لإدارة الطيران الفيدرالية أن الطائرة وهي من طراز بوينج 800-737، تعرضت لإطلاق نار، بالقرب من قمرة القيادة، حوالي الساعة الثامنة والنصف مساء، قبل الرحلة المتجهةإلى مطار إنديانابوليس الدولي، وعادت الطائرة إلى البوابة وخرج الركاب.

وأضافت شركة الطيران إنه جرى إخراج الطائرة من الخدمة، مشيرة إلى أنها ستوفر رحلة أخرى للركاب.