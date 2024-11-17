مسئول بالآثار عن فيديو تشويه أحجار الأهرامات: مشهد غير مقبول وتمت محاسبة المسئول

كشف الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار، حقيقة إزالة مواد بناء حديثة غير أثرية تم وضعها منذ عقود لتغطية شبكة إنارة الهرم دون المساس بجسم الهرم أو أحجاره الأصلية.

وقال عشماوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن مشهد التكسير في أحجار الهرم عبارة عن تغيير بكابلات الإضاءة في الهرم.

وأضاف: «ما حدث مرفوض من الجميع، والعاملون بالهرم المتداول صورهم ليس لهم علاقة بتخصص الآثار، وإنما عمال تابعون لشركات».

وأوضح أن أعمال الترميم بالهرم تزامنت مع تواجد السياح لأن مناطق الأعمال غير متوفر بها الإضاءة، لافتا إلى أنه تمت محاسبة المسئول عن الأعمال بالشركة على هذه الصورة غير اللائقة.

وصرح بأن الوزارة تعبر عن أسفها لما حدث من مظهر غير حضاري، مشددًا على أنه كان يفترض وجود مفتش أثري بجوار العمال؛ لتوجيههم بالعمل الصالح وبالطريقة المناسبة للمظهر الحضاري لمصر.

واختتم: «هناك لجنة أثرية أقرت بأنه لم يتم الاقتراب من جسم الهرم وإنما تم التعامل مع المونة السوداء (الإسمنتية) التي استخدمت منذ عشرات السنين، ولم نتمكن من وضع حواجز خلال عملية الصيانة بسبب وجود زائرين».



