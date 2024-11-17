الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف مواقع عسكرية جنوب إسرائيل

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأحد، تنفيذ عملية عسكرية ضد عدد من الأهداف العسكرية جنوبي إسرائيل.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "نفذنا عملية عسكرية نوعية ضد أهداف عسكرية وحيوية للعدو الإسرائيلي في منطقتي يافا وعسقلان جنوبي فلسطين المحتلة".

وأضاف سريع أن "العملية النوعية نفذت بعدد من الطائرات المسيرة وحققت أهدافها بنجاح".

وأشار إلى أن عملياتهم "تأتي انتصارًا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادًا لمقاومتيهما في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد".

وشدد بالقول "سنواصل عملياتنا العسكرية ردًا على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان".

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت عن تنفيذ أول عملية لها بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل في 31 أكتوبر 2023.

وفي فترات لاحقة، تحدثت الجماعة لأكثر من مرة عن استهدافها مواقع في جنوب إسرائيل بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، فيما أعلنت الأخيرة اعتراضها.

وردا على هجمات الحوثيين ،نفذت إسرائيل عدة غارات على محافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرتهم في يوليو وسبتمبر الماضيين، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 116 آخرين.