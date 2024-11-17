يشهد اليوم عرض الفيلم المصري "الزوجة الثانية" ضمن برنامج كلاسيكيات مصرية مرممة، الذي يُقام في إطار فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تدور أحداث فيلم "الزوجة الثانية" حول عتمان، العمدة الفاسد الذي يستغل سلطته في قهر أهل القرية وظلمهم. يجبر العمدة أبو العلا، أحد الفلاحين الفقراء، على تطليق زوجته حتى يتزوجها هو بهدف إنجاب وريث له.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 112 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج صلاح أبو سيف.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.