محافظ المنيا يحوّل أراضي غير مستغلة بملوي إلى منشآت تعليمية لخدمة الأهالي

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء المنشآت التعليمية وتطوير البيئة العمرانية بما يخدم المواطنين ويستوعب الزيادة السكانية المتنامية، مواكبًا أهداف بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار المحافظ إلى قرب الانتهاء من رفع مقلب القمامة والأتربة المتراكمة بحوض الكاشف البحري بحي جنوب مدينة ملوي، تمهيدًا لتجهيز الأرض لإقامة منشآت تعليمية جديدة تخدم أهالي المنطقة، وتساهم في خفض الكثافات الطلابية ورفع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة.

وأوضح كدواني، أن الأعمال مستمرة منذ أكثر من 3 أشهر لإزالة التراكمات وتلال التراب من الأرض المجاورة لسور الحلاجة، ضمن خطة شاملة للقضاء على المقالب العشوائية واستثمار الأراضي غير المستغلة، وتحويلها إلى منشآت خدمية وتعليمية، بما يعزز المشهد الحضري ويرتقي بالبيئة العمرانية للمدينة.

وأضاف المحافظ، أن الموقع يشمل قطعتين مخصصتين لإقامة مؤسستين تعليميتين؛ الأولى لإنشاء معهد ديني على مساحة 1260 مترًا مربعًا، والثانية لإنشاء مدرسة ابتدائية بسعة 22 فصلًا على مساحة 1575 مترًا مربعًا، مؤكّدًا أن هذه المشروعات ستسهم في تحسين الخدمات التعليمية لأهالي ملوي عند اكتمالها.