رئيس وزراء لبنان يطلب إنهاء عوائق استئناف الصادرات إلى السعودية

طلب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بعد لقائه اليوم الاثنين وفدا سعوديا، من الجهات المعنية العمل السريع لإنهاء أي عوائق لاستئناف الصادرات اللبنانية للمملكة العربية السعودية.

وقال سلام في بيان عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس: "طلبت من كل الجهات المعنية العمل السريع لإنهاء أي عوائق لعودة هذا الرافد المهم لاقتصاد لبنان".

وتابع سلام أن "هذا التحرك جاء استجابة لما دار في لقاء فخامة الرئيس جوزف عون ولقائي مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية".

واعتبر أن "مواقف سموه والمملكة في دعم لبنان واستقراره يشهد لها الجميع. فلهم منّا كل التقدير والشكر ودوام المحبة".

وجدد الرئيس سلام للوفد "تعهدنا بأن لا يستخدم لبنان منصّة لزعزعة أمن أشقائه العرب أو أن يكون معبراً لتهريب المخدرات أو أية ممنوعات".

ورحّب سلام "بالوفد السعودي المشارك في مؤتمر بيروت 1 والذي يعطي وجوده في بيروت دافعاً كبيراً لنهوض لبنان الاقتصادي."