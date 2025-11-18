أكد بيب جوارديولا، المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي والمدرب السابق لبرشلونة، أن العالم تخلى عن غزة، معبرًا عن رفضه القاطع لأي محاولة لتبرير المجازر التي تتعرض لها المدينة.

ويُذكر أن مساء الثلاثاء سيُقام على ملعب لوييس كومبانيس الأولمبي لقاء تضامني بين كتالونيا وفلسطين، وقد تم بيع نحو 25 ألف تذكرة حتى الآن. ويأتي اللقاء كحدث رمزي وحظي بدعم عدد من الشخصيات السياسية والرياضية البارزة.

وكان جوارديولا من أبرز الداعمين لملء الملعب، مؤكدًا التزامه بالقضية الفلسطينية، وفي مقابلة مع إذاعة RAC1، شدد على أهمية مثل هذه المبادرات، قائلًا:" إنها مباراة رمزية أكثر من كونها رياضية، اليوم أصبح كل شيء معروفًا، ومن خلال هذا اللقاء سيرى الفلسطينيون أن هناك جزءًا من العالم يفكر فيهم."

وأشار جوارديولا إلى الجمود العالمي تجاه ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية"، وقال:" العالم ترك فلسطين وحيدة، لم نفعل شيئًا على الإطلاق، هم لم يخطئوا بأن يولدوا هناك، كلنا سمحنا بتدمير شعب بأكمله، الضرر أصبح واقعًا ولا يمكن إصلاحه."

كما انتقد القادة الذين وقفوا مكتوفي الأيدي، موضحًا:" لا أستطيع أن أتخيل شخصًا في هذا العالم يمكنه تبرير المجازر في غزة، أطفالنا قد يكونون هناك ويُقتلون لمجرد ولادتهم هناك، أنا أمتلك ثقة قليلة جدًا في القادة، فهم يفعلون كل ما يلزم للبقاء في السلطة."

وعن الهدف من المباراة الرمزية، أوضح جوارديولا:" الرمزية تساعد في رفع الوعي، لكن وراءها يجب أن يكون هناك شيء يحرك الناس، هناك دائمًا سبب للتظاهر، وفي هذه الحالة هو مباراة كرة قدم، الأمر رمزي، لكن من الأفضل أن يشعر الفلسطينيون أنه لفترة قصيرة نحن معهم، وأن الملعب يجلب لهم البهجة."