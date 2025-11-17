 نظام ليزر جديد قد يتيح الحفر في جليد الأقمار المتجمدة - بوابة الشروق
الإثنين 17 نوفمبر 2025 10:24 م القاهرة
نظام ليزر جديد قد يتيح الحفر في جليد الأقمار المتجمدة

دريسدن (ألمانيا) (د ب أ)
نشر في: الإثنين 17 نوفمبر 2025 - 7:50 م | آخر تحديث: الإثنين 17 نوفمبر 2025 - 7:50 م

قد يسهم جهاز حفر جليدي يعمل بالليزر، تم تطويره جزئيا في جامعة دريسدن التقنية، في استكشاف المناطق المتجمدة في الفضاء من خلال قدرته على الحفر عبر طبقات جليدية يصل سمكها إلى عدة كيلومترات، وفقا لما ورد في عدد ديسمبر من مجلة "أسترا أسترونوتيكا".

وأشار المقال إلى وجود الجليد على قمر أوروبا التابع لكوكب المشتري، وقمر إنسيلادوس التابع لكوكب زحل، كمثالين على تلك المناطق.

وكتب المؤلفون: "إن استكشاف الجليد في النظام الشمسي يحظى باهتمام كبير، سواء كان الجليد في فوهات القمر لتوفير المياه لرواد الفضاء، أو استخراج الجليد المائي من الكويكبات لإنتاج الوقود".

وأضافوا: "كما أن العوالم الجليدية مثل أوروبا وإنسيلادوس، التي يعتقد أنها تحتوي على محيطات تحت طبقة الجليد، تثير اهتماما علميا بالغا، نظرا لإمكان احتوائها على أشكال من الحياة".


