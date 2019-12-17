السيسي: ربنا قال لا مصر مش هتتدمر

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقدرة الدولة المصرية، على الصمود في وجه ما تعرضت له خلال السنوات الماضية من محاولات لتدميرها.

وقال «السيسي»، خلال لقاء مفتوح عقده مع مجموعة من الشباب على هامش منتدى شباب العالم، اليوم الثلاثاء: «ربنا قال لا مصر مش هتتدمر، وقال خططوا واصرفوا لكن دي مش هتتدمر»، على حد تعبيره.

وأضاف أن «ربنا منع سقوط مصر، وهيأ لها الأسباب»، متابعًا: «إحنا عندنا الاعتقاد ده».

ووجه رسالة إلى شباب العالم بالحفاظ على بلادهم، قائلًا: «اللي بيتهد مش بيتبني تاني، خدوا بالكم من بلدكم».

وانطلقت مساء السبت الماضي، النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم.